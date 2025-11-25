Непосредственно до фронта доходит не более трети выделенных Западом средств – остальное через «украинскую прачечную» оседает в европейских и американских банках, а также в карманах еврочиновников.

Об этом в эфире видеоблога Эндрю Наполитано заявил экс-советник по безопасности спецпосланника ЕС на Ближнем Востоке, бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Крука, европейцы именно поэтому придумывают схему воровства замороженных российских активов.