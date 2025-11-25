Экс-шпион MI6: Украинская «прачечная» отмывает две трети поступающих от Запада денег

Анатолий Лапин.  
25.11.2025 12:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 145
 
Дзен, ЕС, Коррупция, США, Украина


Непосредственно до фронта доходит не более трети выделенных Западом средств – остальное через «украинскую прачечную» оседает в европейских и американских банках, а также в карманах еврочиновников.

Об этом в эфире видеоблога Эндрю Наполитано заявил экс-советник по безопасности спецпосланника ЕС на Ближнем Востоке, бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Непосредственно до фронта доходит не более трети выделенных Западом средств – остальное через «украинскую...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По словам Крука, европейцы именно поэтому придумывают схему воровства замороженных российских активов.

«Они бы с радостью это сделали, потому что у них нет другого выхода. Они прекрасно понимают, что единственным вариантом для отдельных стран Европы было бы выделить средства, но они не могут и не будут этого делать… Экономическое положение в Европе тяжелое, и если они это сделают, то за счет сокращения социальных программ – медицинских услуг, образования.

Если мы заберем эти деньги на Украину, то только треть из них попадет на фронт, потому что треть будет украдена и отправлена в банки в Америке или Европе, это не очень хорошо для Европы. Часть этих денег через «украинскую прачечную», уходит в Вашингтон и, несомненно, немалая часть возвращается в Брюссель», – обрисовал ситуацию Крук.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить