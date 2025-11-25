Экс-шпион MI6: Украинская «прачечная» отмывает две трети поступающих от Запада денег
Непосредственно до фронта доходит не более трети выделенных Западом средств – остальное через «украинскую прачечную» оседает в европейских и американских банках, а также в карманах еврочиновников.
Об этом в эфире видеоблога Эндрю Наполитано заявил экс-советник по безопасности спецпосланника ЕС на Ближнем Востоке, бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам Крука, европейцы именно поэтому придумывают схему воровства замороженных российских активов.
«Они бы с радостью это сделали, потому что у них нет другого выхода. Они прекрасно понимают, что единственным вариантом для отдельных стран Европы было бы выделить средства, но они не могут и не будут этого делать… Экономическое положение в Европе тяжелое, и если они это сделают, то за счет сокращения социальных программ – медицинских услуг, образования.
Если мы заберем эти деньги на Украину, то только треть из них попадет на фронт, потому что треть будет украдена и отправлена в банки в Америке или Европе, это не очень хорошо для Европы. Часть этих денег через «украинскую прачечную», уходит в Вашингтон и, несомненно, немалая часть возвращается в Брюссель», – обрисовал ситуацию Крук.
