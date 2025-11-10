Экс-гауляйтер Тука заливает «громадянам»: У москалей такие ТЦК! Наши – дети, в сравнении с ними

10.11.2025 20:20
На территориях новых регионов РФ якобы стартовала принудительная мобилизация с планом набрать под ружьё 100 тысяч человек.

Об этом на канале «Прямой» заявил экс-гауляйтер киевского режима в подконтрольной Украине части ЛНР, бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас русскими начат процесс мобилизации украинцев на оккупированных территориях в состав ВС России. Они ориентируются насобирать 100 тысяч лиц с оккупированных территорий, которых они должны поставить «под ружжо» против ВСУ…», – сочинял подонок.

«Поверьте, все эти вопли: «ТЦК убивают любимых мальчиков», «Освободите моего мальчика» и т.п. – там не пройдёт. Там сразу зубы повылетают моментально – что у мужчин, что у женщин. Это в лучшем случае, можно намного на большие неприятности нарваться», – заливал нацист.

«И никаких там штурмов ТЦК, переворачиваний «бусов». Хотел бы я посмотреть, как те «герои седьмого километра» перевернут «бус» с орками, которые шмыгают по оккупированным территориям в поисках мобилизованных.

Их бы там на месте человек 15-20 закосили, а остаток этих «героев седьмого километра» обгадились бы и побежали сами добровольно получать оружие, чтобы сдаваться в плен ВСУ», – откровенно и цинично накладывал в уши «свидомым» украинцам бандеровец Тука.

