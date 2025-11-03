«Его терпение на исходе»: Посол США в Лондоне о мыслях Трампа о Путине

Россия продолжает получать доходы от продажи своей нефти и газа, поскольку даже часть стран Европы не отказались от торговли с русскими.

Об этом в эфире телеканала SkyNews заявил посол США в Великобритании Уоррен Стивенс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я всегда был за жесткую позицию в отношении России. И знаете, президент, я бы сказал, осторожно наращивал давление на Россию. Но я думаю, что его терпение на исходе.

Поэтому я рад, что введены дополнительные санкции против российских нефтяных компаний.

Но проблема в том, что многие европейские страны все еще зависят от российского газа. Мы это понимаем, но пока мы не сможем полностью лишить их возможности продавать нефть и газ по всему миру, у них будут деньги. А Путин, похоже, намерен продолжать войну», – заявил Стивенс.

