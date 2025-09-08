Дно дна или Шабаш нацистов после лютого воздушного боя над Одессой

В Одессе опять пробито дно. После самой длительной и мощной ракетно-дроновой атаки по городу, мирняк только приходит в себя. Пожары, разрушенные дома, разнесенные Дворец спорта, ботанический сад, ЗАГС… Ряд разрушений связаны с близостью к Школьному аэродрому, в который прилетает уже …надцатый раз (укры не перестают шпиговать его военной техникой).

А что касается Дворца спорта, в котором — «во время трех прилетов» — по версии нацистской пропаганды, «рабочие монтировали ледовое полотно» (в 4 утра, тавышо?), то… свечку я не держал, но в начале войны дворец действительно использовали как склад оружия. К тому же, одесситы в соцсетях массово жалуются на установленное прямо на крышах высоток ПВО — отсюда и лютые повреждения в жилых кварталах.

И вот после случившегося в городе разворачиваются оперативные штабы, пострадавшие просят неравнодушных, желательно физически сильных людей, прийти и помочь разобрать завалы…

И они приходят. Только уже не люди, а нелюди. И не на развалы, а в центр города. С факелами, «синдромом украинство хромосомо», Бандерой головного мозга и криками «Героям слава!».

Оказывается, нацисты из общественной организации «Тень» празднуют таким образом День военной разведки (в концлагере всегда «свято»).

Что за «Тень»? По нацистской версии, это меньшая часть роты разведки специального назначения из Крыма, перешедшая в 2014-м году на сторону Украины. Головорезы, дескать, этакие универсальные солдаты, ликвидаторы неугодных. Однако подобные обычно прячут морду — в Одессе 7 сентября так делали не все.

Комментировать шабаш, устроенный уродами, только портить — все ясно по фото и видео. Такое впечатление, что Ганул не сдох, а размножился, как на ксероксе.

Однако, как пояснил главарь одесского отделения «Тени» Максим Живанов, происходящее… вот никогда не догадаетесь — «это молебен». Впрочем, у сатанистов именно так и бывает.

«Цель молебна — помянуть всех воинов Главного управления разведки, которые отдали жизнь за Украину. Молодежи сегодня как никогда важно быть готовой к защите своей страны. Мы призываем вас, ребята, присоединяться к нам. Будет тяжело, но интересно. Наша задача — подготовить вас к тому моменту, когда придется взять в руки оружие. К сожалению, рано или поздно это придется сделать всем нам. Мы даем физическую, тактическую, огневую подготовку, учим управлять FPV-дронами», — заливал нацист.

Потом они еще катались по Одессе на мотоциклах с флагами УПА (ТЦК в это время традиционно отлавливал мужиков в спальных районах города).

Но вот что интересно… Ни одной из рож, представленных на фотографиях, одесситы не идентифицировали как местных. Можно, конечно, возразить — дык, все они понаехи. Но я имею в виду, что и как одэсьцив их не опознали, это не приставленные кошмарить горожан стукачки СБУ — это все пришлые свежезавезенные рожи. Завезенные именно в Одессу. На правах всевластных вертухаев (потому и не все прятали морды). Ну и с местной массовкой — студентами «профессора» Музычко, например, эксплуатирующего малолеток за зачеты.

И вакханалию они устроили не в Киеве, например, и не где угодно, а именно в непокорной Одессе. И упомянутую молодежь охмурять, и «престарелую» вату дожигать — угрозы повторить 2 мая звучат постоянно — и вместо ментов с тэцэкашниками живодерить, ведь «ветераны разведки» не обязаны, как вышеназванные, носить бодикамеры, якобы с фиксацией превышения полномочий (новый закон, вступивший в силу с 1 сентября). Это боевики, прибывшие именно после лютой атаки, когда становится понятно — никто не отступает от Одессы. И, видимо их задача — не доставайся же ты никому.