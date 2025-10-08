У мобилизованных на Украине в 2025 году отмечается тенденция в виде чудовищной отрицательной мотивации. И это помимо полного отсутствия военной подготовки.

Об этом в интервью пропагандистке Анне Максимчук заявил комбат беспилотных систем 29-й озрб ВСУ с позывным «Хам», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«БЗВП – это ни о чём, их там ничему не учат. Инструктора, которые сидят там годами, не были многие на войне, и за зарплату 20 тыс. гривен их ничему не учат. И те, кто приходят новые, они по два раза из автомата стреляли, разве это подготовленный пехотинец? Нынешних призванных надо ещё смотивировать для войны, чтобы не сбежали. Потому что наше подразделение будет набиваться призванными в 2025 г., а у них мотивации минус 50%, поэтому с ними плотнее надо работать, чем с кем-либо, и обеспечить от А до Я. Я считаю, эта зарплата у нас вообще ни о чём [выходя в тыл для пополнения, 20-30 тыс.грн.]. При нынешнем раскладе бойцы, как г..вно выходят, нищеброды», – пожаловался «Хам».

По его словам, свою лепту вносит и «естественный отбор».