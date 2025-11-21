Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Мирный план» США является предательством Украины, и не может быть принят её западными хозяевами. Об этом на выступлении в британском парламенте заявил депутат Калум Миллер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Последние предложения Дональда Трампа по обеспечению мира на Украине могли быть написаны в Кремле. Возможно, так оно и было. Если Киев под давлением Москвы и Вашингтона согласится на эти условия, которые включают сдачу Донбасса и прекращение поставок жизненно важного оружия – это будет ни чем иным, как предательством наших украинских союзников», – сказал Миллер.

В свою очередь, Джулиан Мюррей признался, что Лондону не нравится сокращение расходов США на «безопасность» Европы.