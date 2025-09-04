Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В том, что Россия еще не освободила всю территорию Донбасса от ВСУ, виновата Чехия, которая возглавила инициативу по производству и сбору по всему миру боеприпасов для Украины.

Об этом, выступая на Пражском форуме по безопасности заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чехия с самого начала оказывает значительную военную помощь Украине. Очень важно, что мы возглавили так называемую чешскую инициативу по поставкам боеприпасов, благодаря которой предоставили Украине сотни и тысячи артиллерийских снарядов, как от наших производителей, так и из других стран по всему миру. И я думаю, что не будет преувеличением сказать, что без боеприпасов, предоставленных в рамках этой инициативы, Украина уже потеряла бы, по крайней мере, Донбасс. В прошлом году Чехия поставила Украине полтора миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов. В этом году мы уже поставили миллион единиц и продолжаем поставки. И в финансовом плане речь не идет о 2025-м годе, он полностью покрыт», – вещал он.