Чехия записала себе в заслугу, что Россия ещё не освободила весь Донбасс
В том, что Россия еще не освободила всю территорию Донбасса от ВСУ, виновата Чехия, которая возглавила инициативу по производству и сбору по всему миру боеприпасов для Украины.
Об этом, выступая на Пражском форуме по безопасности заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Чехия с самого начала оказывает значительную военную помощь Украине. Очень важно, что мы возглавили так называемую чешскую инициативу по поставкам боеприпасов, благодаря которой предоставили Украине сотни и тысячи артиллерийских снарядов, как от наших производителей, так и из других стран по всему миру.
И я думаю, что не будет преувеличением сказать, что без боеприпасов, предоставленных в рамках этой инициативы, Украина уже потеряла бы, по крайней мере, Донбасс.
В прошлом году Чехия поставила Украине полтора миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов. В этом году мы уже поставили миллион единиц и продолжаем поставки. И в финансовом плане речь не идет о 2025-м годе, он полностью покрыт», – вещал он.
«Мы рассчитываем на следующий год. Это срочная задача, потому что от подписания контракта до физической поставки проходит от трех до шести месяцев. Чтобы не допустить разрыва в начале 2026 года, мы сейчас призываем наших международных партнёров и владельцев, потому что без них чешская инициатива по поставке боеприпасов ничего бы не стоила», – рассуждал Липавский.
