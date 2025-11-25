Британский советник ССО НАТО: Путин нисколько не блефует

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия и НАТО тестируют друг друга, пытаясь понять, где проходят красные линии сторон.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире финансируемого Польшей и Великобританий псевдобелорусского канала «Белсат» заявил бывший спикер НАТО, член группы советников командования сил специальных операций альянса британец Джейми Ши.

Он вспомнил, что раньше НАТО плотно сотрудничало с Россией, но теперь все по-другому.

«Да, мы не в состоянии войны, но некоторые западные комментаторы считают, что мы находимся в состоянии гибридной войны с Россией, в серой зоне конфликта, где мы постоянно тестируем друг друга, пытаясь понять, где проходят красные линии другой стороны. Ощущение, которое сейчас определённо есть у НАТО: Россия активизирует эту гибридную кампанию против нас», – сказал гость эфира.

По его словам, в НАТО растут пессимистичные настроения о неизбежности столкновения с Россией в будущем.