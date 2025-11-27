Британцы промывают спецназу ВСУ мозги, принуждая покорно идти на убой – экс-подполковник СБУ

27.11.2025 18:59
Западные инструктора внушают элитным подразделением ВСУ уверенность в собственном превосходстве, чтобы те не боялись самоубийственных атак.

Об этом в интервью экс-аналитику ЦРУ Ларри Джонсону заявил перешедший на сторону России экс-подполковник СБУ и основатель сайта «Ukrleaks» Василий Прозоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очень сильно западное высокомерие они [инструкторы НАТО] вдолбили в головы своих подчиненных в спецподразделениях украинской армии.

Очень часто на фронте сталкивались с тем, что украинские спецподразделения считают себя самыми крутыми. Их так научили западные инструкторы. И они лезут в бой, не соблюдая какие-то тактические приемы, правила безопасности.

Характерный пример – десятка два эпизодов высадки украинских разведывательных групп в Крыму. И ни одна высадка не закончилась успехом, при потере подготовленных специалистов.

А их просто бросают туда на убой, цель – медийная составляющая, воткнуть флаг, записать красивый ролик. Но военной никакой цели нет. Просто людей бросают на убой. И они идут, веря в своё превосходство», – сказал Прозоров.

«Был очень характерный момент в феврале 24 года, когда группа украинского спецназа, кстати, с британскими инструкторами, планировала высадиться на Тендровскую косу. Их было порядка 40 человек. А в месте высадки оказалась группа российского морского спецназа, 6 человек. То есть, коллеги столкнулись в прямом бою.

Наши спецназовцы вынесли их, можно сказать, в одну калитку. С нашей стороны один раненый. С украинской стороны только на побережье осталось порядка 8 убитых и 2 уничтоженных катера. Остальные просто сбежали», – добавил он.

