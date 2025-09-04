Бойцы СВО братаются с местными и охотно интегрируются в Херсонскую область

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Многие российские военнослужащие, которые воюют в Херсонской области, намерены переехать туда жить.

Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил сегодня на Восточной экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На территории проходит СВО – более 200 км линии непосредственного боевого соприкосновения. Большое количество военнослужащих сейчас находится на территории Херсонской области. А рядом с ними находятся жители. Мы верим и знаем, что многие военнослужащие уже сейчас привозят свои семьи и останутся жить в Херсонской области. Интеграция происходит среди населения, которое живет, работает и достигает целей СВО», – сказал Сальдо.

Он выступил против того, чтобы Херсонскую область называли «новым регионом РФ», потому что считает ее историческим российским регионом, которому «не дали сделать, то, что нужно, отсоединив от России».