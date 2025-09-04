Бойцы СВО братаются с местными и охотно интегрируются в Херсонскую область
Многие российские военнослужащие, которые воюют в Херсонской области, намерены переехать туда жить.
Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил сегодня на Восточной экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«На территории проходит СВО – более 200 км линии непосредственного боевого соприкосновения. Большое количество военнослужащих сейчас находится на территории Херсонской области. А рядом с ними находятся жители. Мы верим и знаем, что многие военнослужащие уже сейчас привозят свои семьи и останутся жить в Херсонской области. Интеграция происходит среди населения, которое живет, работает и достигает целей СВО», – сказал Сальдо.
Он выступил против того, чтобы Херсонскую область называли «новым регионом РФ», потому что считает ее историческим российским регионом, которому «не дали сделать, то, что нужно, отсоединив от России».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: