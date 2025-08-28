Азербайджан бешено несётся к точке невозврата в отношениях с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с очередной серией антироссийских заявлений. В интервью госагентству «Азертадж» он заявил, что вхождение Азербайджана в СССР в 1920 году — это оккупация.

В России азербайджанскому президенту тут же напомнили, что его отец Гейдар Алиев возглавлял КГБ АзССР и был членом Политбюро ЦК КПСС, по его приказу арестовывали борцов за независимость – дезертиров из Советской армии, завербованных турецкой разведкой, представителей террористических организаций, агентов иранской и американской спецслужб.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Причем, сам первый президент Азербайджана вспоминал об этом с гордостью, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Однако эти противоречия никого в Баку не смущают.

Об этом руководитель департамента конфликтологии и миграции кавказского Института мира и демократии Ариф Юнусов заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь».

«Заявление об оккупации Азербайджана в Советском Союзе российскими войсками, это не просто для Азербайджана не новость. У нас с начала 90-х годов в учебниках это пишут. У нас дети выросли на этом. Это новость для России, скорее, где идет пропаганда всего советского наследия. Поэтому такая реакция, вызвавшая удивление у нас», – сказал Юнусов.

Он считает, что о продолжении ухудшения отношений Азербайджана и России скорее свидетельствуют очередные заявления Алиева о поддержке Украины. Юнусов утверждает, что Баку взял курс на сближение с США и поэтапно будет выдавливать Россию с Кавказа. Точка невозврата будет пройдена, когда в Азербайджане появится американская военная база.

«В основе этого лежит появление на Южном Кавказе такого игрока геополитического, как США. Понятно, что России здесь не будет места. Уже в Армении идут акции протеста против российской военной базы в Гюмри. Мы должны понимать, что все это звенья одой цепи. В России прекрасно понимают, чем все это кончится для нее. Ответных действий России мы ожидаем», – рассуждал Юнусов.

Возможно, ответ России уже последовал. Сегодня в Москве был арестован личный друг Алиева бывший директор Театра Сатиры Мамедали Агаев. На прошлой неделе министерство цифрового развития и транспорта Азербаджана сообщило о масштабной D-Dos атаке на интернет-магистраль Delta-Telecom, что привело к массовым сбоям в работе мобильного интернета.

Проблемы подстерегают Баку и на юге. Иран задерживает азербайджанские большегрузные автомобили, следующие из Нахичевана в Азербайджан. О ракетных обстрелах объектов азербайджанской нефтяной госкомпании SOCAR в Одессе уже никто и не вспоминает.

«Алиев-младший рано или поздно получит желаемый им открытый конфликт с Россией, который без вариантов закончится для него печально», – прогнозирует в своем тгк обозреватель телеканала «Царьград» Алексей Пилько.

3 сентября Ильхам Алиев планирует посетить Пекин, где будет находиться президент РФ Владимир Путин. Возможно там состоится жесткий разговор.