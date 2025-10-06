Арестович: Отсасывающие украинцы переобуются так же, как и я

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для украинцев менять свое мнение – в порядке вещей, поэтому их нынешние антироссийские настроения ничего не значат.

Об этом в беседе с либеральной российско-израильской журналисткой Ксенией Собчак заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (в списке террористов в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая привела прежнюю цитату ее собеседника, который призвал украинцев определиться, «у кого вы сосете», назвал их «полным фуфлом», подчеркнув, что ни одним уважающем себя человек «с ними рядом на одном гектаре с…ать рядом не сядет».

Она поинтересовалась, можно ли после таких слов претендовать на украинскую власть.

«Можно. Потому что Украина такая же переменчивая, как и я. Можно быть и даже хуже», – ответил Арестович.

Кроме того, в свое оправдание он говорит, что пропустил слово и имел в виду не всех украинцев.

«Я пропустил одно слово, потому это живой эфир, и всегда его можно пропустить. Я имел в виду профессиональных украинцев так, то есть реестровых бандеровцев, которые являются носителями идеологии», – заявил экс-советник ОП.

При этом он уверяет, что после этого у него «осталась очень большая поддержка в Украине, в том числе среди украиноязычных людей».