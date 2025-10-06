Арестович: Отсасывающие украинцы переобуются так же, как и я

Игорь Шкапа.  
06.10.2025 13:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 917
 
Дзен, Политика, Украина


Для украинцев менять свое мнение – в порядке вещей, поэтому их нынешние антироссийские настроения ничего не значат.

Об этом в беседе с либеральной российско-израильской журналисткой Ксенией Собчак заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (в списке террористов в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для украинцев менять свое мнение – в порядке вещей, поэтому их нынешние антироссийские настроения...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая привела прежнюю цитату ее собеседника, который призвал украинцев определиться, «у кого вы сосете», назвал их «полным фуфлом», подчеркнув, что ни одним уважающем себя человек «с ними рядом на одном гектаре с…ать рядом не сядет».

Она поинтересовалась, можно ли после таких слов претендовать на украинскую власть.

«Можно. Потому что Украина такая же переменчивая, как и я. Можно быть и даже хуже», – ответил Арестович.

Кроме того, в свое оправдание он говорит, что пропустил слово и имел в виду не всех украинцев.

«Я пропустил одно слово, потому это живой эфир, и всегда его можно пропустить. Я имел в виду профессиональных украинцев так, то есть реестровых бандеровцев, которые являются носителями идеологии», – заявил экс-советник ОП.

При этом он уверяет, что после этого у него «осталась очень большая поддержка в Украине, в том числе среди украиноязычных людей».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить