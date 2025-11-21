А где репарации?!. В Киеве требуют срочно собирать Евро-саммит «в противовес маразму Трампа»

Вадим Москаленко.  
21.11.2025 19:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 731
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Слитый в западные СМИ план из 28 пунктов по Украине – это «диагноз полной деградации команды Трампа», и Европа должна выступить единым фронтом в поддержку Киева.

Об этом на канале «Эспрессо» заявил украинский эксперт-международник, председатель ВОО «Украина в НАТО» Юрий Романюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это диагноз полной деградации дипломатии и интеллектуальных способностей США и команды Трампа. Предложить такую ахинею на четвёртом году полномасштабной войны – это историческая катастрофа и позор для США.

Это ловушка… Если бы, гипотетически, Украина подписала такую аренду своих территорий, она юридически приводит к признанию Украиной, что эти территории отчуждены Россией. Это нас лишает права претендовать на репарации!

И здесь нет ЕС, здесь нет Украины. За столом ведут переговоры без Украины, а Украина есть в меню, мы в тарелке, нас делят, нас едят!» – верещал бандеровец.

Он потребовал срочного саммита с европейцами, где Трампу противопоставят «ришучисть и еднисть».

«Украина в ответ на эту провокацию трампистов должна объявить срочный саммит в Лондоне, Берлине или Париже в противовес этому маразму, который нам подсовывают эти дегенераты из Белого дома. Они должны объединиться вокруг Украины, подтвердить, что они будут Украине дальше помогать всеми возможными способами, оружием, какое только есть!

Что они и дальше будут требовать от США продавать оружие и давать разведданные и перестать оказывать давление на Европу и Украину за спиной Европы и Украины!

Европа должна заявить, что она никогда не воспримет договорняк между Путиным и Трампом, и плевать мы все вместе хотели на все их договорняки, никто их выполнять не собирается. А мы противопоставим США наше единство и консолидацию!», – вещал Романюк.

