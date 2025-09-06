Украинец ткнул в нос Зеленского и Сырского успехами Северной Кореи
Опираясь на собственные силы, КНДР сумела решить массу стоящих перед армией проблем, чего даже при поддержке Запада не смогла сделать Украина.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Корея, которую так долго не любили в Украине, КНДР, они ходили в портках голодные, но за это время своими силами, это называется идеи чучхе, опора на собственные силы (и в этом нет ничего смешного), они достигли такого, что сегодня их лидер в Китае наравне с другими лидерами ядерных государств стоит наравне по защите своего отечества.
И рядовые корейцы гордятся этим. Потому что голода уже нет, он 25 лет отсутствует. А оружие, которое способно защитить государство, мобилизационная готовность этой страны находится на высочайшем уровне – даже помогает России освобождать Курскую область», – подчеркнул эксперт.
По его словам, это яркий пример для Украины.
«И это можно ткнуть Зеленскому и Сырскому в нос. Это показательный пример не только для Украины, но и для всего мира. Как ни пытались изолировать, блокировать эту страну, испытывать ее такими идиотскими и коварными методами, как немцы испытывали ленинградцев в Великую Отечественную войну, 900 дней блокады. Но народ выстоял. И этот [корейский] народ выстоял.
А Украина надеялась на западные коврижки. И к чему это привело? К рабству это привело. Потому что сегодня Запад целиком и полностью работает в этой стране и поглощает все то, что не успели украсть местные», – заявил Дудкин
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: