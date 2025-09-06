Украинец ткнул в нос Зеленского и Сырского успехами Северной Кореи

Игорь Шкапа.  
06.09.2025 17:06
  (Мск) , Киев
Просмотров: 561
 
Опираясь на собственные силы, КНДР сумела решить массу стоящих перед армией проблем, чего даже при поддержке Запада не смогла сделать Украина.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Корея, которую так долго не любили в Украине, КНДР, они ходили в портках голодные, но за это время своими силами, это называется идеи чучхе, опора на собственные силы (и в этом нет ничего смешного), они достигли такого, что сегодня их лидер в Китае наравне с другими лидерами ядерных государств стоит наравне по защите своего отечества.

И рядовые корейцы гордятся этим. Потому что голода уже нет, он 25 лет отсутствует. А оружие, которое способно защитить государство, мобилизационная готовность этой страны находится на высочайшем уровне – даже помогает России освобождать Курскую область», – подчеркнул эксперт.

По его словам, это яркий пример для Украины.

«И это можно ткнуть Зеленскому и Сырскому в нос.  Это показательный пример не только для Украины, но и для всего мира. Как ни пытались изолировать, блокировать эту страну, испытывать ее такими идиотскими и коварными методами, как немцы испытывали ленинградцев в Великую Отечественную войну, 900 дней блокады. Но народ выстоял. И этот [корейский] народ выстоял.

А Украина надеялась на западные коврижки. И к чему это привело? К рабству это привело. Потому что сегодня Запад целиком и полностью работает в этой стране и поглощает все то, что не успели украсть местные», – заявил Дудкин

