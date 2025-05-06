Зеленскому негде будет спрятаться в случае удара по Москве на День Победы – Арестович

Анатолий Лапин.  
06.05.2025 11:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Если Украина решится ударить по Москве в День Победы, когда на Красной площади соберутся мировые лидеры, то это неизбежно повлечет за собой самые жесткие последствия для киевского режима.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Украина решится ударить по Москве в День Победы, когда на Красной площади соберутся...

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«Ни одна сторона мира не может технически оставить без последствий, причем самых серьезных, попытку ударить по их лидерам. Всё очень просто. Поэтому 9 мая – развязка, и мы смотрим, куда она пойдёт. Если не будет удара, то перемирие более вероятно, если будет удар, перемирие менее вероятно или, наоборот, скачкообразно после того, как что-то сделают с главным ударяющим.

Но могу сказать, как бы ни наказывали Зеленского за это, цель этого наказания все равно будет приведение ситуации к миру. Со стороны китайцев, со стороны России, со стороны США, просто пути изменятся. Это надо очень четко понимать, они гораздо более ужесточатся для Украины и придется иметь дело с объединенной в том или ином варианте позицией Китая, России, США, еще многих других стран.

Удар по параду — это еще и резкое ухудшение условий мира, второе – крупные неприятности ждут лично Зеленского и всю эту банду, которая там рядышком, потому что у такого удара обязательно будет расследование, совместное нескольких стран, со всеми вытекающими. Я не знаю, где он собирается прятаться после этого», – заявил Арестович.

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