Зеленскому негде будет спрятаться в случае удара по Москве на День Победы – Арестович

Если Украина решится ударить по Москве в День Победы, когда на Красной площади соберутся мировые лидеры, то это неизбежно повлечет за собой самые жесткие последствия для киевского режима.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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