«Зеленский, введи санкции против батарей!» – над Зе-комиком издеваются в Раде

Просроченный президент Украины Зеленский должен ответить за провал кампании по защите объектов энергетики и срыв отопительного сезона.

Об этом на заседании Верховной рады заявил внесенный в список террористов в РФ скандальный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я сегодня сижу в свитере. Почему? Я прислушался к руководителю «Укрэнерго», который сказал: надевайте свитера, потому что тепла в ваших квартирах не будет. Это какое-то издевательство. Вместо того, чтобы власть сделала все, чтобы было тепло в наших квартирах, она говорит: надевайте свитера. Следующий будет совет: дышите глубже. Следующий будет совет: мойте руки с мылом и надевайте шапку еще, потому что не будет и 15 градусов. Ну, и так далее. Это бред какой-то. Где наша энергетика, где она?», – буйствовал Гончаренко.

Он предположил, что «батареи ослушались Зеленского», который клялся, что на Украине с 28 октября начался отопительный сезон.

«Батареи что-то, судя по всему, выпали из президентской вертикали, плохо выполняют его поручения, не потеплели, в квартирах холодно. Я так понимаю, Зеленский сейчас введет против батарей санкции, может лишить батареи украинского гражданства, может заведут уголовные дела на батареи и будут их сажать. Потому что он сказал, что они должны быть теплыми, а они холодные, блин, ну, и все», – пиарился клоун.

Ранее украинцев призвали бросать советские привычки, что зимой в квартирах должно быть обязательно тепло.