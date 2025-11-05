Если равняемся на Европу, надо терпеть холод в квартирах – украинский эксперт-энергетик

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцам пора отказываться от советских привычек, что зимой в квартирах должно быть обязательно тепло.

Об этом на канале «Украинского медиацентра» заявил Александр Харченко, директор киевского Центра исследования энергетики.

Он считает, что Украина преждевременно начинает отопительный сезон.

«Мы, к сожалению, как страна все еще живем в таком советском дискурсе, что в квартире должно быть 24 градуса, и мы можем ходить в нижнем белье по квартире зимой. Средний британец или француз этого не понимает в принципе, это даже не рассматривается. Немец – тем более», – сказал эксперт.

По его словам, Украина должна двигаться «к более эффективным подходам использования и расхода газа».