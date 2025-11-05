Если равняемся на Европу, надо терпеть холод в квартирах – украинский эксперт-энергетик

Игорь Шкапа.  
05.11.2025 19:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 261
 
Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Украинцам пора отказываться от советских привычек, что зимой в квартирах должно быть обязательно тепло.

Об этом на канале «Украинского медиацентра» заявил Александр Харченко, директор киевского Центра исследования энергетики.

Украинцам пора отказываться от советских привычек, что зимой в квартирах должно быть обязательно тепло....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он считает, что Украина преждевременно начинает отопительный сезон.

«Мы, к сожалению, как страна все еще живем в таком советском дискурсе, что в квартире должно быть 24 градуса, и мы можем ходить в нижнем белье по квартире зимой. Средний британец или француз этого не понимает в принципе, это даже не рассматривается. Немец – тем более», – сказал эксперт.

По его словам, Украина должна двигаться «к более эффективным подходам использования и расхода газа».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить