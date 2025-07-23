Разгром киевским режимом созданных под патронатом Запада, в первую очередь США, так называемых антикоррупционных органов Украины объясняется тем, что те начали копать под ближайшее окружение диктатора Владимира Зеленского.

Украинские СМИ пишут, что погрязшим в тотальной коррупции топ-чиновникам теперь понадобились гарантии безопасности непосредственно от Зеленского. Об этом, например, пишет киевское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В публикации поднимается вопрос, «почему именно сейчас Банковая слетела с катушек».

«До какого-то момента Банковая, сосуществуя с антикорблоком, использовала тактику сбрасывания балласта: как только руки Бюро дотягивались до кого-то из окружения президента, его превентивно увольняли, и харизматичный «слуга народа» продолжал налегке крутить педали своего киношно-демократического велосипеда. Однако врастание в систему отягощает. Зеленский не заметил, как пересел на асфальтовый каток. На первое место в списке обязательств перед ближайшим окружением вышли гарантии безопасности. И если Кирилла Тимошенко можно было пнуть из ОПУ, а потом, не покраснев, вернуть в МО, то Алексея Чернышова (читай — Тимура Миндича, которому НАБУ также подготовило подозрение) и Алексея Резникова выставить из «семьи» просто так нельзя. Ростислава Шурму, в деле которого НАБУ также достигло определенного прогресса, — тоже. Слишком много в этом квадрате завязок. Финансовых. Личных. Политических», – говорится в статье.

Отмечается, что неспособность Зеленского защитить свое окружение грозила серьезными последствиями для режима.

«Если монарх неспособен гарантировать сохранение ренты своим фаворитам, то в королевстве начинается смута. Если Верховный не в состоянии защитить ближайших, то значит никакой он уже не Верховный. Поэтому для Зеленского сегодня главное — обезопасить Чернышова, Резникова, Шурму и [совладельца компании «Квартал 95] Миндича (хотя Миндичу это все не страшно, он не был на госслужбе и у него израильский паспорт. Он исчезнет из Украины и затеряется в другой воюющей стране). Для того чтобы они не пошли ни на какую сделку со следствием в случае добычи НАБУ серьезных доказательств, которыми, по нашим данным, НАБУ располагает», – продолжает «ЗН».

Автор публикации обращает внимание, что США продолжают настаивать на том, чтобы Зеленский не участвовал в выборах президента.