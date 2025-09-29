Зеленский пугает НАТО новыми прилётами дронов «ЫЫ», если не получит ПВО

Если бы украинская ПВО действовала в связке с натовской, то в ночь на 10 сентября на территорию Польши залетело бы гораздо меньше дронов.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ответ должен быть быстрым и совместным. Мы готовы поделиться своим опытом и нашими военными. Поэтому Украина предлагает Польше и всем партнёрам создать по-настоящему надёжный щит против российских угроз. Украина может противостоять всем типам российских беспилотников и ракет. И если мы будем действовать сообща в регионе, у нас будут оружие и производственные мощности.

Если мы действительно хотим защитить небо, мы готовы к этому шагу. В ту ночь, согласно нашим данным, в этом [польском] направлении летело 92 беспилотника. Наши силы ПВО были на пределе возможностей, это факт. И вы знаете, что 19 беспилотников вошли в воздушное пространство Польши. Если бы мы действовали сообща, у нас были бы лучшие результаты. Это то, что предлагает Украина», – вещал Зеленский.

Также он призвал «партнёров» пошевеливаться с поставками Украине ПВО.

«Программа PURL позволяет для Украины закупать американские системы ПВО и ракеты к ним. Семь европейских стран уже присоединились к этой инициативе, и мы бы очень хотели, чтобы к ней присоединились и другие страны, а также поддержала Польша. Это поможет нам пережить эту зиму», – клянчил наркоман.

