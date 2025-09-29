Зеленский потребовал перекрыть для русских танкеров все проливы
После инцидентов с дронами в европейских столицах Европа имеет право полностью закрыть все проливы и воздушное пространство.
Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Атака беспилотников в ночь на 10 сентября была испытанием не только для Польши, но и для всего НАТО. Российские самолёты нарушили воздушное пространство Эстонии, и новые инциденты с беспилотниками в Северной Европе – это ещё один вызов для НАТО в целом. Россия проверяет, насколько далеко она может зайти.
Есть всё больше свидетельств того, что Россия могла использовать танкеры в Балтийском море для запуска беспилотников, которые вызвали серьёзные сбои в работе Северной Европы», – пугал Зеленский.
«Если танкеры, используемые Россией, служат платформами для запуска беспилотников, то такие танкеры не должны иметь права свободно передвигаться по проливам.
Это факт военной активности России против европейских стран. Поэтому Европа имеет право закрыть проливы и воздушное пространство для защиты», – вещал «просроченный».
