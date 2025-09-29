После инцидентов с дронами в европейских столицах Европа имеет право полностью закрыть все проливы и воздушное пространство.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Атака беспилотников в ночь на 10 сентября была испытанием не только для Польши, но и для всего НАТО. Российские самолёты нарушили воздушное пространство Эстонии, и новые инциденты с беспилотниками в Северной Европе – это ещё один вызов для НАТО в целом. Россия проверяет, насколько далеко она может зайти.

Есть всё больше свидетельств того, что Россия могла использовать танкеры в Балтийском море для запуска беспилотников, которые вызвали серьёзные сбои в работе Северной Европы», – пугал Зеленский.