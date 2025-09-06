Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если все понимают, что «Северные потоки» – это зло, то непонятно, зачем немцы так тщательно расследуют их подрыв.

Об этом на своём канале заявила обслуживающая Зе-офис украинская телеведущая Наталья Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

