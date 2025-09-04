Западные соцсети вчистую проигрывают китайским и азиатским

Елена Острякова.  
04.09.2025 16:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 124
 
Азия, Дзен, Запад, Информвойна, Китай, Общество, Политика, Россия, Соцсети


Запад продолжает доминировать в мире в сфере традиционных СМИ, но проигрывает азиатским странам в соцсетях, поэтому воспринимает их как угрозу и вызов.

Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила сегодня на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Да, они доминировали, они продолжают удерживать позиции в традиционных СМИ, но они понимают, что приходят новые технологии. И здесь они уже не могут держать тот же темп. Поэтому они пытаются этому жестко противостоять в классическом неоколониальном ключе», – сказала Захарова.

При этом она уверена, что количественно противостоять Китаю Запад не в состоянии.

«Нужно отметить, что в Азии культура соцсетей, а это сейчас опора коммуникационных возможностей, сформировалась в особую субкультуру. Особенно это заметно на примере Китая. WeChat – 1,4 млрд пользователей, Weibo – более 600 млн, Douyin – 700 млн, Xiaohongshu – 300 млн…

Вы представляете масштаб цифр. Это только пользователи. А сколько контента они генерируют и как взаимодействуют с другими платформами, это отдельная история», – сказала Захарова.

По ее словам, еще одним фактором китайского влияния стали видеоигры. Скачивания некоторых из них по всему миру достигают миллиарда.

