Западные соцсети вчистую проигрывают китайским и азиатским

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад продолжает доминировать в мире в сфере традиционных СМИ, но проигрывает азиатским странам в соцсетях, поэтому воспринимает их как угрозу и вызов.

Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила сегодня на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Да, они доминировали, они продолжают удерживать позиции в традиционных СМИ, но они понимают, что приходят новые технологии. И здесь они уже не могут держать тот же темп. Поэтому они пытаются этому жестко противостоять в классическом неоколониальном ключе», – сказала Захарова.

При этом она уверена, что количественно противостоять Китаю Запад не в состоянии.

«Нужно отметить, что в Азии культура соцсетей, а это сейчас опора коммуникационных возможностей, сформировалась в особую субкультуру. Особенно это заметно на примере Китая. WeChat – 1,4 млрд пользователей, Weibo – более 600 млн, Douyin – 700 млн, Xiaohongshu – 300 млн… Вы представляете масштаб цифр. Это только пользователи. А сколько контента они генерируют и как взаимодействуют с другими платформами, это отдельная история», – сказала Захарова.

По ее словам, еще одним фактором китайского влияния стали видеоигры. Скачивания некоторых из них по всему миру достигают миллиарда.