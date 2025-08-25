Запад планирует превратить Украину в «вечный вооружённый бункер» – откуда круглосуточно летит смертоносная дрянь в сторону РФ

Если после войны подконтрольная Западу Украина сохранится, она станет нищим гарнизонным государством.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил международник Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина для многих элит на Западе является форпостом борьбы с Россией. Она тратит свой человеческий капитал, находясь в страшной демографической смертельной спирали с сокращающимся населением.

И в этом плане свою функцию она выполняет довольно успешно. И в этом плане в неё вкладываются деньги, продолжается поддержка.

А когда война закончится, вкладывать деньги для чего? Просто чтобы Украина существовала? Да, у неё есть чернозёмы, ресурсы, порты. Но человеческий капитал во многом выжат. Очень многие люди же уехали в ЕС, многие не вернутся. Страна словно выжатый лимон», – сказал Наумов.