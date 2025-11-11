Забудьте о хождении в трусах и футболке дома, европейцы так не делают, – представители «Нафтогаза»

Украинцам нужно забыть о том, что в помещении может быть 24 градуса тепла, а дома можно ходить в трусах и футболке – настоящие европейцы себе такого позволить не могут.

Об этом с трибуны Киевского форума по безопасности заявили представители НАК «Нафтогаз Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Замглавы наблюдательного совета компании Наталья Бойко раскритиковала украинское население за неэкономное потребление:

«Очень много населения воспринимает энергетический ресурс: электрику, газ, тепло как что-то, что по умолчанию просто должно у них существовать, желательно бесплатно. Дискуссия о немедленном начале отопительного сезона в октябре потому, что некоторые считают, что дома можно ходить только в футболке, для меня очень морально тяжелая. Мне иногда сложно даже себя сдерживать».

С ней согласился бывший глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, который указал: даже европейцы вынуждены экономить: