Если бы у Москвы не было бы ядерного оружия, то США нанесли удары по России еще в 2014 году.

Об этом в эфире львовского канала НТА заявил киевский политический обозреватель, антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы Россия не была бы ядерной мощью, уже в 2014 году, когда Россия приняла решение об аннексии Крыма, страны НАТО просто потопили бы Черноморский флот, как они в свое время действовали против режима Слободана Милошевича в бывшей Югославии», – считает Портников.

Он говорит, что удары бы наносились не только по флоту, но и по нефтяным объектам и военным базам, как это было с Ираном.

«Но то, что Россия ядерное государство, буквально парализует западные страны, потому что они живут в страхе, что Путин окажется неадекватным и нажмет на красную кнопку. И на этом существованию условного Вашингтона придет конец», – описывает логику Запада русофоб.

Он задается провокационным вопросом «Готов ли Трамп рискнуть?», сделав ставку на то, что, если Россия получает мощный удар западной техникой по своим стратегическим объектам в глубине, это не приведет к удару в ответ.

Гость эфира напоминает, что ранее были удары по штабу Черноморского флота британскими ракетами и ряду других важных для России стратегических объектах.