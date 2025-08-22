«Ядерного ответа не будет»: в Киеве предлагают Трампу ударить по России
Если бы у Москвы не было бы ядерного оружия, то США нанесли удары по России еще в 2014 году.
Об этом в эфире львовского канала НТА заявил киевский политический обозреватель, антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если бы Россия не была бы ядерной мощью, уже в 2014 году, когда Россия приняла решение об аннексии Крыма, страны НАТО просто потопили бы Черноморский флот, как они в свое время действовали против режима Слободана Милошевича в бывшей Югославии», – считает Портников.
Он говорит, что удары бы наносились не только по флоту, но и по нефтяным объектам и военным базам, как это было с Ираном.
«Но то, что Россия ядерное государство, буквально парализует западные страны, потому что они живут в страхе, что Путин окажется неадекватным и нажмет на красную кнопку. И на этом существованию условного Вашингтона придет конец», – описывает логику Запада русофоб.
Он задается провокационным вопросом «Готов ли Трамп рискнуть?», сделав ставку на то, что, если Россия получает мощный удар западной техникой по своим стратегическим объектам в глубине, это не приведет к удару в ответ.
Гость эфира напоминает, что ранее были удары по штабу Черноморского флота британскими ракетами и ряду других важных для России стратегических объектах.
«Была операция «Паутина», ставшая черным днем для российской стратегической авиации. Ну, никакого же ядерного оружия не использовали! Почему мы должны считать, что если какая-то американская или немецкая, или французская ракета, скажем, уничтожит какой-то российский аэродром, с которого вылетают самолеты, бомбящие Украину, Россия применит ядерное оружие? У меня нет ответа на этот вопрос. Я надеюсь, что он есть у Дональда Трампа», – подстрекает укро-гомосек.
