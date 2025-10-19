«Выбивают всё» – Россия обнуляет Украину «по трём составляющим»

Неизвестно, сколько продержится Украина в условиях целенаправленных ударов по энергетике, газодобычи и атаках, парализующих транспортное сообщение.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они связаны, но это различные кампании. Это по ЖД-транспорту, отчасти по мостам. Охотятся уже и за отдельно проезжающими тепловозами – научились атаковать на больших дистанциях движущиеся цели. И ещё их выбирать, самое логичное объяснение – ИИ, и «Герань-2» умеет определять без человека, потому что по-другому – в такой глубине уже наносятся удары!

…Тепловозов мало, и если их со временем перебить, в условиях обвала электроснабжения электровозы не выйдут на линию, электровозов 1750, а тепловозов всего 750. …

Вторая кампания одновременно – это удары по энергетике. Атакуют, в первую очередь, преобразователи, трансформаторы. Украинцам после 23 года удалось очень много заменить, им помогала Европа, и справятся ли они сейчас с этим, непонятно. Закуплено очень много генераторов, они спасают мелкую торговлю, больницы, банковский бизнес и т.д., информационная инфраструктура. Но крупные предприятия, тяжёлая промышленность и железные дороги – они не выдержат», – рассказал Ширяев.