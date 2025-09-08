Воспоминания папаши: С юных лет нацист Парубий готовился к войне с Россией в карпатаских схронах

Игорь Шкапа.  
08.09.2025 10:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 435
 
Дзен


Убитый нацист-майданщик, экс-спикер ВР Андрей Парубий с детства изучал тактику бандеровцев.

Об этом в эфире «Общественное Львов» рассказал отец убитого Владимир Парубий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Убитый нацист-майданщик, экс-спикер ВР Андрей Парубий с детства изучал тактику бандеровцев. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Да и я знал, что москали не отступят. И они [Парубий и его соратники] там в Карпатах отдыхали и проводили обучение военное, готовились к войне. И где-то там нашли какое-то ущелье глубокое, как холодильник. Мы там заложили продукты на случай войны, флаг сине-желтый, оружие где-то нашли примитивное и там держали. Туда можно было спуститься по веревке только», – говорит отец нациста.

В августе 1991 года, когда случился ГКПЧ, схрон расконсервировали.

«Детей отпустили, сами вытягивают флаг сине-желтый, идут по селам и поднимают с песнями повстанческими – они знали все повстанческие песни, стрелецкие. Тогда в советское время он изучал подробно историю УПА и фольклор стрелецкий, повстанческий. И вот они шли эти три дня по всем селам, поднимая людей», – вспоминает Парубий.

По его словам, больше никто такого на Украине не делал, поскольку «все мы были даже во Львове парализованы неизвестностью и страхом».

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить