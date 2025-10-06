Не спешим радоваться разгрому саакашистов в Грузии. Власти тут же бросились в сторону Запада

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Тбилиси провалилась очередная попытка майдана, устроенная саакашистами, которые заранее требовали не признавать итоги выборов, где победила правящая партия «Грузинская мечта».

Однако парадокс в том, что власти Грузии сразу же после голосовании сами объявили о желании наладить отношения с Западом. Таким образом, вместо четкого курса на восстановление союза с Москвой, Тбилиси продолжает играть в «многовекторность».

Штурм дворца президента Грузии вечером 4 октября, строительство баррикад и митинг у здания парламента закончились разгоном, а затем и арестом шестерых вожаков, призывавших к свержению власти. Теперь погромщикам грозит до 10 лет тюрьмы. В ходе беспорядков пострадали более 20 полицейских.

Беспорядки готовились задолго до дня голосования, прозападная оппозиция не скрывала своих планов. Однако власти удалось разгромить ее как на выборах, так и на улице, рассказал «ПолитНавигатору» генсек партии «Солидарность во имя мира» Темур Пипия.

«За последнее время прозападные силы серьезно растеряли авторитет, призывая к присоединению Грузии не просто к экономическим санкциям, но и к военно-политическому блоку, сражающемуся с Россией. Кроме этого оппозиция оказалась расколотой на две части. Так, одни выступали за участие в выборах, другие бойкотировали кампанию, и это тоже повлияло на то, что они не смогли консолидировать своих сторонников. Всё это вместе предопределило победу «Грузинской мечты». С другой стороны, выборы выявили, что «Мечта» не пользуется поддержкой абсолютного большинства граждан, ведь на участки пришло примерно 40% населения. Это показывает неудовлетворённость людей социальным положением. Есть еще одна проблема, а именно то, что сама «Грузинская мечта» остаётся прозападной силой. Уже на следующий день после выборов премьер заявил, что внешнеполитический курс остаётся прежним – власти будут делать всё, чтобы Грузия восстановила дружеские и стратегические отношения с ЕС и США. Более того, по его словам, «Грузинская мечта» готова на перезагрузку отношений с Западом».

Разгром оппозиции действительно может привести к тому, что Запад сменит кнут на пряник в отношении «Грузинской мечты», соглашается руководитель Института Евразии, политолог Гулбаат Рцхиладзе.