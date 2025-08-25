В переговорах с Западом пора уже брать пример с КНДР – Катасонов
России нужно не поддаваться на дипломатические уловки Запада, а уверенно отказаться от переговоров, если её условия не будут выполнены.
Об этом в эфире канала «Книжный день Центр» заявил экономист Валентин Катасонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трамп сказал, что Россия и Китай – это враги. Вы согласны с этим?», – спросил ведущий.
«Если мы не будем проявлять осторожность, то нас превратить во врагов не сложно. Я до сих пор помню 1969 год, я свидетель того, как можно обострить отношения между двумя странами с одинаковым политико-экономическим строем.
Не надо называть Китай нашим союзником. Они наш партнёр. У России только два союзника – армия и флот», – сказал Катасонов.
При этом он подчеркнул, что нужно меньше оглядываться на позицию Запада.
«Я привожу Северную Корею в качестве примера того, как надо выстраивать отношения с Коллективным Западом. Мы привыкли садиться за стол переговоров. А Северная Корея, у которой 60-50 ядерных зарядов, уверенно говорит: «нам переговоры не нужны».
Это маленькая Корея говорит! А «маленькая» Россия никак не может от комплекса неполноценности избавиться, на Аляску ездит», – добавил эксперт.
