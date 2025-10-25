В «мирном плане» Европы нет ничего мирного – Ширяев
Презентованный накануне «Мирный план» Европы по сути является перечислением направлений, по которым Запад будет давить на Россию, принуждая к остановке СВО не на условиях Москвы.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Даже не понятно, почему в этом плане Европы 12 пунктов, а, допустим, не 7 или 18. Там очень много пунктов, которые вообще совсем не обязательны. Например, обмен пленными, возврат детей в семьи. Это вообще гуманитарные вопросы, которыми можно спокойно заниматься без всякого мирного соглашения. Поэтому некоторые вещи за уши буквально притянуты», – сказал Ширяев.
«Этот план предусматривает просто давление на Россию. В нем нет вообще никаких предложений для России. Вообще никаких. И в центре лежит такое убеждение, которое высказал президент Финляндии Стубб – что русские не сядут за стол переговоров, если на них не надавить.
И отсюда следует, что надо собрать деньги на вооружение Украины, вводить новые санкции. План принуждения, я бы так сказал. Это не план переговоров. План переговоров другой: я вам предлагаю то-то, вы нам то-то, давайте искать пути в согласование наших позиций.
А здесь никаких позиций никто согласовать не собирается. Это план того, как они будут давить на Россию», – добавил он.
