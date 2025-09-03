В Германии накануне выборов внезапно умерли шесть кандидатов от партии, требующей закрытия баз США

Максим Столяров.  
03.09.2025 14:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 180
 
Выборы, Германия, Дзен, Политические репрессии


Перед началом местных выборов загадочным образом скончались сразу шесть кандидатов от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». Об этом рассказали в сюжете немецкого телеканала «APT News», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Внезапная череда чертей вызвала волнения на политическом поле. Шесть кандидатов от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» скончались за несколько недель до местных выборов. Теперь бюллетени нужно будет перепечатать, а некоторым избирателям придётся голосовать повторно», – сообщили немецкие журналисты.

На немецком канале подчеркнули версию полиции о том, что «причины смерти естественные или не разглашаются по соображениям конфиденциальности».

Но в народе всё равно считают, что это могла быть расправа над политическими конкурентами.

«Ставки высоки. На федеральных выборах в феврале АдГ стала второй по величине партией в Германии. И они надеются повторить этот успех. Задача непростая. Опросы показывают, что их поддержка может достичь федерального уровня», – говорится в сюжете.

