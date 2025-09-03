Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Перед началом местных выборов загадочным образом скончались сразу шесть кандидатов от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». Об этом рассказали в сюжете немецкого телеканала «APT News», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Внезапная череда чертей вызвала волнения на политическом поле. Шесть кандидатов от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» скончались за несколько недель до местных выборов. Теперь бюллетени нужно будет перепечатать, а некоторым избирателям придётся голосовать повторно», – сообщили немецкие журналисты.

На немецком канале подчеркнули версию полиции о том, что «причины смерти естественные или не разглашаются по соображениям конфиденциальности».

Но в народе всё равно считают, что это могла быть расправа над политическими конкурентами.