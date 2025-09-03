Укро-дипломат: Говорить на мове в Польше стало опасно
В польском обществе растёт градус ненависти к украинцам и всему, что с ними связано. Об этом на канале «Первый западный» заявил бывший генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Поддержка украинцев в Польше падает. Для этого много причин. Первая – это поведение наших людей, которые приехали в Польшу и ведут себя не совсем адекватно.
Вторая причина – что президентом Польши стал националист, у которого свой взгляд на наши отношения и на исторические моменты. Поэтому в Польше идёт по нарастающей недовольство украинцами и Украиной в целом», – сказал Павлюк.
«Нужно больше работать, в том числе, с польскими государственными службами. Потому что даже на границе отношение пограничников ухудшилось, даже общаются очень неприятно.
И в целом в обществе, даже на улице свободно по-украински говорить опасно, скажем так», – добавил дипломат.
Его слова подтвердила польская журналистка Альдона Гартвинская, отметившая, что украинофобия становится нормой в её стране.
«Это было и год, и два года назад. У многих моих друзей такие истории. Некоторые люди, выходя из дома, не говорят по-украински.
Мне очень стыдно, что такое происходит. Я пытаюсь призывать соотечественников, чтобы всегда реагировали [на украинофобию]. Потому что если никто не реагирует, это становится нормой. Мы не можем такого позволить», – подытожила журналистка.
