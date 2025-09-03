Укро-дипломат: Говорить на мове в Польше стало опасно

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В польском обществе растёт градус ненависти к украинцам и всему, что с ними связано. Об этом на канале «Первый западный» заявил бывший генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Поддержка украинцев в Польше падает. Для этого много причин. Первая – это поведение наших людей, которые приехали в Польшу и ведут себя не совсем адекватно. Вторая причина – что президентом Польши стал националист, у которого свой взгляд на наши отношения и на исторические моменты. Поэтому в Польше идёт по нарастающей недовольство украинцами и Украиной в целом», – сказал Павлюк.

«Нужно больше работать, в том числе, с польскими государственными службами. Потому что даже на границе отношение пограничников ухудшилось, даже общаются очень неприятно. И в целом в обществе, даже на улице свободно по-украински говорить опасно, скажем так», – добавил дипломат.

Его слова подтвердила польская журналистка Альдона Гартвинская, отметившая, что украинофобия становится нормой в её стране.