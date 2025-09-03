Укро-дипломат: Говорить на мове в Польше стало опасно

Вадим Москаленко.  
03.09.2025 15:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 479
 
Дзен, Польша, Украина, Эмиграция


В польском обществе растёт градус ненависти к украинцам и всему, что с ними связано. Об этом на канале «Первый западный» заявил бывший генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В польском обществе растёт градус ненависти к украинцам и всему, что с ними связано....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Поддержка украинцев в Польше падает. Для этого много причин. Первая – это поведение наших людей, которые приехали в Польшу и ведут себя не совсем адекватно.

Вторая причина – что президентом Польши стал националист, у которого свой взгляд на наши отношения и на исторические моменты. Поэтому в Польше идёт по нарастающей недовольство украинцами и Украиной в целом», – сказал Павлюк.

«Нужно больше работать, в том числе, с польскими государственными службами. Потому что даже на границе отношение пограничников ухудшилось, даже общаются очень неприятно.

И в целом в обществе, даже на улице свободно по-украински говорить опасно, скажем так», – добавил дипломат.

Его слова подтвердила польская журналистка Альдона Гартвинская, отметившая, что украинофобия становится нормой в её стране.

«Это было и год, и два года назад. У многих моих друзей такие истории. Некоторые люди, выходя из дома, не говорят по-украински.

Мне очень стыдно, что такое происходит. Я пытаюсь призывать соотечественников, чтобы всегда реагировали [на украинофобию]. Потому что если никто не реагирует, это становится нормой. Мы не можем такого позволить», – подытожила журналистка.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить