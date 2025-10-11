Украинский теле-гей: Трамп наивно думал купить Путина, как арабских шейхов
Ошибка Дональда Трампа изначально была в непонимании того, что для Владимира Путина интересы России важнее любых денег и сиюминутных выгод.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил антироссийский пропагандист-гомосексуалист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трамп тоже хотел с Путиным установить взаимовыгодные связи. Он к нему пытался применить модель, которую применял к арабским шейхам. Но это ему не удалось, потому что Путину восстановление Российской империи и присоединение земель, которые раньше входили в состав СССР, интересует гораздо больше, чем любые деньги. Путин не про деньги, он про империю, про влияние. …
Я уже не говорю о том, что Трамп выступает лоббистом нефтяных интересов. Он фактически готов бороться против реальных изменений в климате, ставить человечество перед угрозой исчезновения только чтобы удовлетворить их интересы. И нефтяников США, и нефтяников Ближнего Востока. А с Путиным это как-то не очень проходит, хотя он должен был бы быть точно так же заинтересован в лоббировании нефтяных интересов, как и эмир Катара или король Саудовской Аравии», – сокрушался Портников.
«И Трамп сейчас не очень понимает, что сделать, чтобы Путин к нему прислушался. В Москве чётко сказали, что российско-американский диалог находится на паузе, то есть, Путин не очень заинтересован. А что касается давления, инструментов давления у Трампа не так много.
И в этом плане он входит в конкуренцию с энергетическими спонсорами России – Китаем и Индией. И мы понимаем, что в Пекине будут делать всё возможное, чтобы поддержать РФ на плаву, потому что успех РФ в противостоянии с США – это одновременно и успех Китая», – добавил пропагандист.
