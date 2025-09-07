Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Киеве заявили, что Россия минувшей ночью запустила уже более 800 ударных дронов по целям на Украине.

А ведь буквально несколько недель назад бандеровцы были шокированы «рекордным» числом в 500 беспилотников – однако «разорванная в клочья» экономика позволила ВС РФ и далее нарастить объем ударов.

Сами украинские источники признают, что вскоре обыденным числом станет атака тысячей БПЛА за ночь. Такая массовость обесценивает дефицитные НАТОвские установки ПВО, которые Запад передает режиму в Киеве – система защиты просто перегружается и не может защитить цели, и их разносят русские «Герани».