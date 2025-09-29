Украина требует лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе – без оглядки на законы ЕС

Константин Серпилин.  
29.09.2025 16:59
  (Мск) , Варшава
Просмотров: 312
 
Венгрия, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Евросоюз должен лишить права голоса Венгрию, которая блокирует антироссийские инициативы и дополнительные выплаты Украине.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявила депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужно обеспечить, чтобы те, кто в гражданском обществе и правительстве, кто настроен на реформы, имели аргументы, как и почему мы должны действовать в интересах украинского народа и ЕС.

Но мы теряем эту динамику из-за недальновидных интересов конкретной страны – Венгрии, которая наложила вето на весь процесс. И задача ЕС – разобраться с этим», – требовала укро-депутат.

Однако министр по европейским делам Франции Бенжамен Хаддад пожаловался, что лишить Венгрию права голоса будет непросто.

«Есть инструменты оказания давления на Венгрию, но они все законодательно ограничены. Я думаю, в этом вопросе мы должны быть предельно тверды.

Активация статьи 7 может лишить права голоса, но для этого нужно единогласие минус один. То есть, нужно, чтобы за это проголосовали 26 стран.

Хотя, я думаю, есть и другие способы изолировать Венгрию. Но недостаточно просто сказать, что мы хотим этого. Нет чёткого институционального инструмента для этого», – сказал Хаддад.

Но Климпуш-Цинцадзе заявила, что законные процедуры не нужны, главное – настойчивость.

«Было бы желание, а способ найдётся. Если бы вы спросили кого-нибудь в Европе 23 февраля 22 года, может ли Украина получить статус кандидата в ближайшем будущем – сказали бы, что это невозможно. Но теперь это стало историей. Как и шведский министр в 22 году отказывался поставлять Украине оружие, а теперь они много помогают. Так что способ есть!

Венгрия блокирует не только наш путь в ЕС, но и вашу способность защищаться. Потому что она блокирует Европейский фонд мира, и не даёт использоваться 6 миллиардам евро», – возмущалась украинка.

