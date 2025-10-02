Украина перешла к угрозам Польше
Киев отреагировал на внесенный в сейм президентом Польши законопроект о наказании за бандеровскую идеологию.
Так, в опубликованном посольством Украины в Варшаве заявлении поляков пугают последствиями.
Интересно, что обнародованный документ преподносится как «открытое заявление представителей исторического сообщества Украины» и ответ на намерения «некоторых политических сил в Польше».
«На сегодняшний день нет окончательных исследований и выводов относительно влияния спецподразделений оккупационных режимов СССР и нацистской Германии на события, которые привели к украинско-польскому противостоянию », — пытаются переложить вину на СССР в заявлении.
Авторы предупреждают, что «принятие польской стороной указанного проекта (закона) очевидно вызовет негативную реакцию на Украине».
Более того, вину за Волынскую резню возлагают на польскую сторону и грозят ответом.
«Принятие польской стороной указанного проекта, безусловно, вызовет негативную реакцию в Украине. В соответствии с существующей практикой, украинская сторона также будет вынуждена предпринять ответные действия и принять соответствующие акты на законодательном уровне относительно оценки действий отдельных подразделений Армии Крайовой и Крестьянских батальонов, которые, как известно, совершили преступления против гражданского населения Украины во время Второй мировой войны и в первые послевоенные годы», — говорится в заявлении.
Этим заявлением недоволен представитель партии «Конфедерация» Кристиан Каминский.
«Армия Крайова защищала польское население от преступников из ОУН-УПА», — заявил он интервью Рolsatnews.
А вот в польском правительстве, которое оппозиционно Навроцкому и входит в обойму поддерживающих войну с Россией глобалистов, стараются сгладить ситуацию.
Так, замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна заверяет, что «это не позиция правительства [Украины]».
«Пока это заявление украинских историков, я воспринимаю это как обмен мнениями между президентским дворцом и учеными… Насколько я понимаю, это делается для того, чтобы подчеркнуть разного рода настроения [украинской стороны] — ред.)», – включает дурака замминистра.
