Украина перешла к угрозам Польше

Олег Кравцов.  
02.10.2025 10:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 830
 
Военные преступления, Дзен, Польша, Украина


Киев отреагировал на внесенный в сейм президентом Польши законопроект о наказании за бандеровскую идеологию.

Так, в опубликованном посольством Украины в Варшаве заявлении поляков пугают последствиями.

Интересно, что обнародованный документ преподносится как «открытое заявление представителей исторического сообщества Украины» и ответ на намерения «некоторых политических сил в Польше».

«На сегодняшний день нет окончательных исследований и выводов относительно влияния спецподразделений оккупационных режимов СССР и нацистской Германии на события, которые привели к украинско-польскому противостоянию », — пытаются переложить вину на СССР в заявлении.

 

Авторы предупреждают, что «принятие польской стороной указанного проекта (закона) очевидно вызовет негативную реакцию на Украине».

Более того, вину за Волынскую резню возлагают на польскую сторону и грозят ответом.

«Принятие польской стороной указанного проекта, безусловно, вызовет негативную реакцию в Украине. В соответствии с существующей практикой, украинская сторона также будет вынуждена предпринять ответные действия и принять соответствующие акты на законодательном уровне относительно оценки действий отдельных подразделений Армии Крайовой и Крестьянских батальонов, которые, как известно, совершили преступления против гражданского населения Украины во время Второй мировой войны и в первые послевоенные годы», — говорится в заявлении.

Этим заявлением недоволен представитель партии «Конфедерация» Кристиан Каминский.

«Армия Крайова защищала польское население от преступников из ОУН-УПА», —  заявил он интервью Рolsatnews.

А вот в польском правительстве, которое оппозиционно Навроцкому и входит в обойму поддерживающих войну с Россией глобалистов, стараются сгладить ситуацию.

Так, замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна заверяет, что «это не позиция правительства [Украины]».

«Пока это заявление украинских историков, я воспринимаю это как обмен мнениями между  президентским дворцом и учеными… Насколько я понимаю, это делается для того, чтобы подчеркнуть разного рода настроения [украинской стороны] — ред.)», – включает дурака замминистра.

Метки: , , ,

