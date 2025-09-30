Политическая шизофрения в Польше: у себя бандеровщину запрещают, но поддерживают Бандерштадт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Польши Кароль Навроцкий направил в Сейм проект закона об уголовной ответственности за распространение бандеровской идеологии.

Об этом сообщает канцелярия польского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Целью настоящего изменения является противодействие распространению на территории Республики Польша не соответствующих действительности утверждений о преступлениях, совершенных членами и пособниками Организации украинских националистов бандеровской группировки и Украинской повстанческой армии, а также других украинских формирований, сотрудничавших с немецким Третьим рейхом, в частности, о преступлении геноцида, совершенном против поляков на Волыни», – говорится в сообщении.

Впрочем, делать из этого вывод, что Польша дистанцируется от поддержки Украины, – не следует.

Тот же Навроцкий подписал закон, который возобновляет финансирование обслуживания терминалов Starlink на Украине, использующихся ВСУ, о чем с радостью поспешило сообщить Министерство цифровой трансформации Украины.

Там напомнили, что Польша передала Украине более 29 тысяч терминалов Starlink и продолжает покрывать расходы на их обслуживание.

«Мы благодарны президенту Польши, правительству и министру цифровизации Кшиштофу Гавковскому и заместителю министра Михалу Граматике за решительное лидерство», – заявило украинское министерство.

Ситуация выглядит шизофренически: польские власти объявляют войну бандеровщине, но при этом финансирую государство, где эта идеология официально возведена в культ. Другими словами, Навроцкий помогает тем, кого сам же объявляет преступниками, виновными в геноциде поляков.