Президент Польши Кароль Навроцкий направил в Сейм проект закона об уголовной ответственности за распространение бандеровской идеологии.

Об этом сообщает канцелярия польского президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Целью настоящего изменения является противодействие распространению на территории Республики Польша не соответствующих действительности утверждений о преступлениях, совершенных членами и пособниками Организации украинских националистов бандеровской группировки и Украинской повстанческой армии, а также других украинских формирований, сотрудничавших с немецким Третьим рейхом, в частности, о преступлении геноцида, совершенном против поляков на Волыни», – говорится в сообщении.

Впрочем, делать из этого вывод, что Польша дистанцируется от поддержки Украины, – не следует.

Тот же Навроцкий подписал закон, который возобновляет финансирование обслуживания терминалов Starlink на Украине, использующихся ВСУ, о чем с радостью поспешило сообщить Министерство цифровой трансформации Украины.

Там напомнили, что Польша передала Украине более 29 тысяч терминалов Starlink и продолжает покрывать расходы на их обслуживание.

«Мы благодарны президенту Польши, правительству и министру цифровизации Кшиштофу Гавковскому и заместителю министра Михалу Граматике за решительное лидерство», – заявило украинское министерство.

Ситуация выглядит шизофренически: польские власти объявляют войну бандеровщине, но при этом финансирую государство, где эта идеология официально возведена в культ. Другими словами, Навроцкий помогает тем, кого сам же объявляет преступниками, виновными в геноциде поляков.

