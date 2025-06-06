Украина обиделась на ЕС – замороженные российские деньги отдали не ей, а евроинвесторам

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Reuters пишет, что правительство Украины раскритиковало решение забрать миллиарды евро замороженных в Европе российских активов и передать их западным инвесторам. Обиженный Киев даже предупредил европейцев, что они еще поджалеют, и это, мол, ослабляет позицию Европы против Москвы.

По данным агентства, такая критика последовала после того, как в прошлом месяце бельгийская компания Euroclear забрала 3 миллиарда евро (3,4 миллиарда долларов) наличных российских инвесторов, хранящихся в клиринговой фирме, для выплат западным инвесторам, потерявшим свои средства, когда Москва, в ответ на санкции, арестовала их деньги, хранившиеся в России.

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Украина предупредила, что таким образом ЕС посылает неправильный сигнал и угрожает ослабить собственную позицию в отношениях с Россией, в то время как продолжается обсуждение использования всех 300 миллиардов долларов российских активов для восстановления и защиты Украины.

«Если частные инвесторы получат компенсацию раньше жертв войны, это не будет справедливостью. Это создает чувство непоследовательности, колебания Европы в своей решительности. Международное право требует, чтобы агрессор полностью возместил ущерб жертве, а не инвесторам, вошедшим в юрисдикцию с высоким уровнем риска», — заявила заместитель руководителя Офиса Зеленского Ирина Мудрая.

Как сообщили Reuters люди, знакомые с этим вопросом, Euroclear в марте получил разрешение от Бельгии на выплату западным инвесторам, после того, как ЕС изменил свой санкционный режим, открыв такую ​​возможность.

Представитель бельгийского правительства заявил, что «это не бельгийское решение, а применение европейского регламента, единогласно принятого странами-членами».

Euroclear подчеркнула, что она «лишь вводит санкции, а не принимает решения об их отмене».

Украина тем временем проводит ожесточенную кампанию против любого возврата денег в Москву, добавляет агентство. Только Euroclear в марте держал 195 миллиардов евро наличных денег — преимущественно средства российского центрального банка, часть из которых принадлежит российским инвесторам.