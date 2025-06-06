Украина обиделась на ЕС – замороженные российские деньги отдали не ей, а евроинвесторам

Сергей Рыжов.  
06.06.2025 09:09
  (Мск) , Москва
Просмотров: 382
 
Деньги, Дзен, ЕС, ЗВР, Политика, Россия, Санкции, Украина, Финансы


Reuters пишет, что правительство Украины раскритиковало решение забрать миллиарды евро замороженных в Европе российских активов и передать их западным инвесторам. Обиженный Киев даже предупредил европейцев, что они еще поджалеют, и это, мол, ослабляет позицию Европы против Москвы.

По данным агентства, такая критика последовала после того, как в прошлом месяце бельгийская компания Euroclear забрала 3 миллиарда евро (3,4 миллиарда долларов) наличных российских инвесторов, хранящихся в клиринговой фирме, для выплат западным инвесторам, потерявшим свои средства, когда Москва, в ответ на санкции, арестовала их деньги, хранившиеся в России.

Reuters пишет, что правительство Украины раскритиковало решение забрать миллиарды евро замороженных в Европе российских...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Украина предупредила, что таким образом ЕС посылает неправильный сигнал и угрожает ослабить собственную позицию в отношениях с Россией, в то время как продолжается обсуждение использования всех 300 миллиардов долларов российских активов для восстановления и защиты Украины.

«Если частные инвесторы получат компенсацию раньше жертв войны, это не будет справедливостью. Это создает чувство непоследовательности, колебания Европы в своей решительности. Международное право требует, чтобы агрессор полностью возместил ущерб жертве, а не инвесторам, вошедшим в юрисдикцию с высоким уровнем риска», — заявила заместитель руководителя Офиса Зеленского Ирина Мудрая.

Как сообщили Reuters люди, знакомые с этим вопросом, Euroclear в марте получил разрешение от Бельгии на выплату западным инвесторам, после того, как ЕС изменил свой санкционный режим, открыв такую ​​возможность.

Представитель бельгийского правительства заявил, что «это не бельгийское решение, а применение европейского регламента, единогласно принятого странами-членами».

Euroclear подчеркнула, что она «лишь вводит санкции, а не принимает решения об их отмене».

Украина тем временем проводит ожесточенную кампанию против любого возврата денег в Москву, добавляет агентство. Только Euroclear в марте держал 195 миллиардов евро наличных денег — преимущественно средства российского центрального банка, часть из которых принадлежит российским инвесторам.

«Если они будут возвращены в Россию, они будут конвертированы в танки, ракеты, беспилотники, подготовку новых войск. Мир должен продемонстрировать, что незаконная война приводит к необратимым финансовым последствиям», – считают обиженные клерки Банковой.

Метки: , , , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить