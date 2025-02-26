Украина не получит замороженные российские ЗВР – Европа снова раскололась по этому вопросу

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Как и следовало ожидать, европейские планы по передаче Украине замороженных российских активов оказались не подкрепленной фактурой маниловщиной. Politico пишет, что четыре страны ЕС отказались поддержать конфискацию российских ЗВР на 200 млрд евро Украине.

«В то время как министры финансов и управляющие центральными банками собираются в Южной Африке на этой неделе на саммите G20, правительства ЕС по-прежнему расходятся во мнениях о том, докажет ли размораживание этих средств Трампу, что у Брюсселя все еще есть некоторые мускулы», – говорится в материале.

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В публикации говорится, что правительства стран ЕС разошлись во мнениях относительно того, поможет ли изъятие российских активов им получить место за столом переговоров, или же это приведет к обратным результатам. Власти Эстонии, Литвы, Латвии, Дании, Швеции, Польши и Чехии, а также главный дипломат ЕС и бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас считают, что деньги должны быть переданы Украине немедленно.

«Это радикальный вариант, который почти наверняка гарантировал бы Европе более весомое место за столом переговоров после того, как США и Кремль отстранили ее от участия в недавних переговорах в Эр-Рияде 18 февраля», — отмечает издание.

«[С замороженными российскими активами] мы можем заменить поддержку США, если США решат больше не поддерживать Украину, — заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«Я не принимаю аргумент о том, что это юридически проблематично… нам нужна политическая воля, чтобы сделать это», — сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, добавив, что скептически настроенные столицы «должны привести более веские аргументы, почему мы этого не делаем».

Сама Каллас признала, что шансы на конфискацию российских средств в ближайшее время невелики:

«Для этого нам нужна всеобщая поддержка. Пока у нас этого нет», — сказала она во время пресс-конференции в понедельник.

А вот Франция, Германия, Италия и Испания, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили против передачи замороженных российских активов Украине. Они опасаются, что конфискация средств отпугнет международных инвесторов и лишит ЕС своего главного козыря и рычага давления в переговорах по завершению войны, к участию в которых их так и не допустили.

Лагерь «Нет» утверждает, что размораживание средств сейчас подорвет рычаги влияния ЕС на мирных переговорах с Россией.

«Если бы вы разморозили [активы] и отдали их Украине, у вас их больше не было бы, и вы не смогли бы использовать их в качестве разменной монеты», — сказал знакомый с обсуждением европейский дипломат.

После встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Эр-Рияде на прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио предположил, что ЕС придется участвовать в мирных переговорах «в какой-то момент» из-за санкций, которые он ввел против России.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете 24 февраля заявил, что европейцы вправе использовать прибыль от замороженных российских активов для помощи Украине во время войны, но их конфискация была бы незаконной.

Макрон также отметил, что наличие такого резерва дает важные рычаги влияния на мирные переговоры с Россией. Противники изъятия активов с ним согласны.

«Если они [российские власти] точно хотят вернуть деньги, то должны дать что-то взамен», — подчеркнул источник издания.

Министры финансов стран G7 вновь соберутся в Кейптауне сегодня и завтра в рамках G20, чтобы обсудить будущую поддержку Украины.