«У нас воспроизводят психически искалеченных детей!» – майданный философ проклял украинскую литературу

Вадим Москаленко.  
07.09.2025 16:50
  Киев
На Украине воспитывают психически больных детей-националистов, нацеленных на продолжение войны. Едва ли не фундаментом такой антигуманной политики является украинская классическая литература.

Об этом в эфире «Новости live» заявил киевский философ Сергей Дацюк, ранее горячо поддержавший оба майдана, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наша украинизация значит, что мы все годы независимости убивали науку, пока мы не дошли до ситуации, когда её практически нет. Мы последовательно убивали инженерные школы и инженерное образование в школах. Мы убивали промышленность.

Мы убивали воображение у детей, не давая возможности ни в чём ему проявляться. А теперь мы вводим и говорим: боже упаси тебя куда-то посмотреть, ты должен думать на украинском и о том, что тебе скажут на Украине», – сказал Дацюк.

«И это значит, что вы попадаете в архаику. Мало того, если вы продолжаете преподавать ту же украинскую литературу, вы ещё получаете огромадный кусок ресентимента. То есть вы не просто производите когнитивное искажение, вы убиваете детскую психику, заражаете ресентиментом и программируете следующие войны.

Ресентимент – это про то, что ты должен помнить только о прошлом и иметь цель отомстить за прошлые обиды, и отторжение всего иного. Если вы будете преподавать ту же украинскую поэзию, что преподавали в школе мне, вы будете производить психически травмированных детей, нацеленных на следующую войну», – добавил он.

Философ подчеркнул, что ненависть и ресентимент разжигают такие «классические» украинские авторы, как Тарас Шевенко, Иван Франко, Лина Костенко и Василий Стус.

