Трамп не зря нервничает, – эксперты о переговорах Путина и Ким Чен Ына
Более двух с половиной часов длились сегодня в Китае переговоры Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Президент РФ поблагодарил за помощь в освобождении Курской области и пригласил посетить Россию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы никогда не забудем и тех жертв, которые понесли ваши вооружённые силы и семьи ваших военнослужащих», – заявил Путин.
Что могло обсуждаться без присутствия прессы? И почему Дональд Трамп заметно нервничал, написав в соцсети о подготовке в Пекине «сговора против США»? Об этом «ПолитНавигатор» спросил российских экспертов.
«Такие переговоры на высшем уровне – это всегда секретность. Мы можем только предполагать, что они говорили о вопросах военно-технического сотрудничества. Это самая очевидная тема, и тут есть, о чем поговорить – о том, какой боевой опыт получили корейские товарищи, что они могут сказать. Наверняка, могли обсуждаться и какие-то следующие операции, вооружения. Единственное, что нужно иметь в виду всему миру – Северная Корея воспринимается как маленькая страна, но ее армия является одной из самых больших в мире, очень подготовленных, а теперь еще и со свежим боевым опытом современной войны. В любом случае, для Запада от этих переговоров нет ничего хорошего», – считает депутат Госдумы Олег Матвейчев.
Полковник запаса Константина Сивков считает: что нервный пост Трампа связан с тем, что Путин и Ким обсуждали не просто военное сотрудничество.
«Сотрудничество в ядерной сфере – это серьезные вещи, и Трамп выражает глубокое недовольство, поскольку там касались вопросов не только мирного атома, но и ядерного оружия».
Международник Александр Ионов уточняет:
«Северная Корея заинтересована в импорте российских технологий для укрепления своей нацбезопасности. КНДР имеет твердые позиции по кризису на Украине, ее лидер не раз высказывался о том, что именно США и ЕС ответственны за поджигание кризиса», – напоминает эксперт движения «Сильная Россия».
Главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что военные КНДР еще будут задействованы в России.
«Думаю, что беседа шла об уточнении параметров нашего будущего взаимодействия как в военной, так и в мирной сфере, возможно, об участии северокорейских саперов и строителей в разминировании и восстановлении Курской области».
