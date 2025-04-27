«Только мёртвым пригодился» – пропагандисты Банковой обижены на покойного Папу
Покойный Римский папа должен был работать живым щитом для украинских неонацистов, закрывая их от огня российской армии.
Об этом в эфире видеоблога заявила пропагандистка Банковой Наталья Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украинцы стали очень чёрствыми в связи с тем, что у нас происходит: такие трагические события, трагические налеты россиян последних недель. И они нас, знаете ли, заразили определенным цинизмом. Я имею в виду похороны Папы римского – знаете, я вот сравниваю с тем, что было с предыдущим Папой римским Иваном Павлом II, он приезжал сюда в Киев, как выходили толпы киевлян его встречать, было огромное уважение к нему.
А сейчас, когда этот Папа отошел, как-то мы не так уделяем внимание, даже с такой жесткой иронией говорим, что ему повезло больше, чем нам, остаться под русскими «Шахедами».
Я на Папу римского была обижена тогда, когда происходил Мариуполь, была бомбардировка, и наш «Азов» там застрял в тех катакомбах. Ну и гражданские.
И я думала – ну вот почему не приедет там Папа римский, не разблокирует эти пути, не выведет оттуда людей, не спасет контингент наш, азовцев. И вот я думала, ну там же есть проход по морю, пожалуйста, сделай это, спаси, это же такой гуманный шаг. Но нет. И вот с тех пор как-то вера в церковь у меня немножко пошатнулась», – вещала Мосейчук.
По мнению пропагандистки, Папа римский помог Украине только своей смертью, ведь благодаря этому её спонсору Зеленскому удалось ещё раз сфотографироваться вместе с Трампом.
«Если он и сделал что-то для Украины, то возможно сегодня, в день его похорон, когда он собрал всех лидеров ЕС, Дональда Трампа, африканских стран вместе, это самое большое, что он мог сделать. Потому что там, очевидно, сегодня были очень важные разговоры. Мы видели уже, как президент Зеленский встречался с президентом Трампом», – сказала она, и перешла к восхвалению Зеленского.
С пропагандисткой согласился и её гость, бывший посол Украины в ФРГ и ныне действующий постпред Украины в ООН Андрей Мельник.
«Вы вспомнили эпизод с Мариуполем, и на самом деле таких эпизодов, которые отложились в нашей памяти, их очень много. Когда у нас кипело все внутри, мы не могли понимать, ну как? Такой человек, как Папа римский, он имеет особую миссию на этой земле – делать чудеса и спасать людей. Эти противоречивые чувства останутся с нами на какое-то время.
Нам было трудно воспринять эту риторику в отношении русских, которых никогда не было названо прямым текстом агрессорами. Эта двусмысленность оставила в душах украинцев действительно глубокую рану», – трепался укро-дипломат.
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