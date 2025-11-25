«Территория России больше не является неприкосновенной». Макрон готовит удары вглубь

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В разработках своего перспективного оружия страны Европы делают ставку на высокоточность и все больше склоняются к тому, что они могут быть применены по «канонической» территории России.

Об этом в рамках доклада на слушаниях Международного института стратегических исследований заявила британский военный аналитик Сюзанна Гвадера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.