Стратег Зеленского боится американо-европейского развода на саммите НАТО

Вадим Москаленко.  
03.04.2025 15:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, НАТО, Политика, Украина


Сделка Дональда Трампа по редкоземельным ископаемым и прочие инициативы Белого дома необратимо разрушают евроатлантическую целостность.

Об этом на телеканале «Днепр ТВ» заявил эксперт подконтрольного президенту Украины Национального института стратегических исследований Алексей Ижак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сделка Дональда Трампа по редкоземельным ископаемым и прочие инициативы Белого дома необратимо разрушают евроатлантическую...

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«США уже предлагают подписать соглашение прямо сейчас. Это такое американское виденье, что большой американский бизнес сможет всё изменить. А с другой стороны, это соглашение, которое мы должны быстро подписать, делает невозможной интеграцию Украины в общее европейское пространство.

Поэтому с европейцами, с которыми у нас очевидные перспективы, это наш путь, это наши основные партнёры, но там пока ещё не хватает конкретных механизмов, кроме денег. Вот, деньги – да, уже есть такая страховка от остановки американской помощи, но эти деньги должны быть реализованы в экономические, военные и военно-промышленные проекты. Ну и главное, европейцы ещё не построили тех механизмов, которые могли бы заменить силы США в Европе от ядерного сдерживания до сухопутных войск. Там ещё нужно работать», – сказал Ижак.

Он в целом выразил тревогу в отношении евроатлантического будущего.

«Саммит НАТО, который будет в Гааге – ещё неизвестно, какая там будет модальность. Может, это будет провозглашение такого расставания европейско-американского, а может, ещё что-то изменится. Но сейчас это один из тех многих элементов переговоров, которые идут по всему миру, относительно устройства Европы после окончания российско-украинской войны», – переживает эксперт.

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