Сделка Дональда Трампа по редкоземельным ископаемым и прочие инициативы Белого дома необратимо разрушают евроатлантическую целостность.

Об этом на телеканале «Днепр ТВ» заявил эксперт подконтрольного президенту Украины Национального института стратегических исследований Алексей Ижак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США уже предлагают подписать соглашение прямо сейчас. Это такое американское виденье, что большой американский бизнес сможет всё изменить. А с другой стороны, это соглашение, которое мы должны быстро подписать, делает невозможной интеграцию Украины в общее европейское пространство.

Поэтому с европейцами, с которыми у нас очевидные перспективы, это наш путь, это наши основные партнёры, но там пока ещё не хватает конкретных механизмов, кроме денег. Вот, деньги – да, уже есть такая страховка от остановки американской помощи, но эти деньги должны быть реализованы в экономические, военные и военно-промышленные проекты. Ну и главное, европейцы ещё не построили тех механизмов, которые могли бы заменить силы США в Европе от ядерного сдерживания до сухопутных войск. Там ещё нужно работать», – сказал Ижак.