«Снимут флаги Украины»: Итоги выборов в Чехии расстроили глобалистов

Мировые СМИ обсуждают победу на парламентских выборах в Чехии партии ANO во главе с экс-премьером Андреем Бабишем, заявлявшим ранее о необходимости пересмотреть политику страны на украинском направлении.

«Европа с опаской следит за выборами в Чехии, поскольку Бабиш пообещал отказаться от инициативы по предоставлению боеприпасов для Украины, бросить вызов планам НАТО по увеличению военных расходов и противостоять Еврокомиссии по поводу «Зеленого курса»», – пишет близкое к глобалистам американское издание Politico.

Отмечается, что Чехия может стать новым «бельмом на глазу» для блока – в одном ряду с Венгрией Виктора Орбана и Словакией Роберта Фицо.

Сам победитель выборов заявил, что намерен сформировать однопартийное правительство меньшинства при поддержке партии СДП и «Автомобилистов».

«Мы будем вести переговоры с СДП и автомобилистами, и стремиться к созданию однопартийного правительства во главе с движением ANO», – сказал Андрей Бабиш.

На Украине же опасаются, что в коалицию с ANO войдет куда более радикальная партия «Свобода и прямая демократия» (СПД), которую возглавляет Томио Окамура

«Перед выборами Окамура заявлял, что для потенциального входа в коалицию они будут требовать пунктом программы правительства пересмотр разрешения на проживание всех украинцев в Чехии. Также Окамура хочет немедленно снять украинские флаги с государственных зданий в случае участия в работе правительства», – с тревогой пишет сайт «Европейска правда», являющийся дочерним порталом антироссийского пропагандистского интернет-издания «Украинская правда».

Сам же Окамура уже назвал должности в правительстве, на которые претендует его партия.

«Мы всегда профилировались на теме безопасности, поэтому нас интересует МВД. Мы, конечно, обеспокоены безудержной милитаризацией, которую демонстрирует правительство Фиалы, поэтому мы хотели бы знать, что происходит в сфере обороны. Наши избиратели очень расстроены тем, что не строится достаточно дорог и что поезда переполнены, поэтому даже такое министерство транспорта, безусловно, является очень практичным и важным министерством», – приводит заявление Окамуры по этому поводу Ceske Noviny.

Впрочем, Бабиш пока заявляет, что его партия намерена сформировать «правительство меньшинства». Это означает следующее: партия-победитель единолично формирует правительство, несмотря на отсутствие большинства в парламенте, и ситуативно будет договариваться с другими политсилами при рассмотрении тех или иных законопроектов.

Такая позиция Бабиша объясняется в первую очередь угрозами, которые озвучил президент Петр Павел, заявивший ранее, что не допустит тех, кто выступает против прозападного курса страны, в правительство.