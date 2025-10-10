Снимите розовые очки, русские идут вперёд и разносят ВСУ новыми дронами на оптоволокне! – скулёж в укро-эфире

Наступление ВС РФ не останавливается, населению Украины пора снять розовые очки.

Об этом в интервью украинской журналистки Людмилы Немыри заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма, Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вряд ли мы в ближайшей перспективе с вами увидим какую-либо стагнацию на поле боя. Невзирая на достаточно обнадеживающее заявление американского лидера, предпосылок к тому, что Путин готов остановиться, пойти на определенный компромисс, – нет…

Призываю, чтобы мы были избавлены от определенных иллюзий и уж точно сняли те самые розовые очки… У противника есть еще достаточное количество ресурсов для проведения активных наступательных действий.

Плюс противник достаточно адаптивный и гибок. Обратите внимание, все чаще и чаще мы слышим о том, что противник использует дроны на оптоволокне, которые атакуют не только стационарные цели, но и движущиеся. Те самые военные эшелоны, эшелоны с военной техникой и оборудованием…

То есть противник пытается использовать фактор своего превосходства в дроновых системах для того, чтобы создавать на максимум проблем», – перечислял Селезнев.