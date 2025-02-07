«Ситуация крайне тревожная»: Селезнев призывает не верить сводкам Генштаба ВСУ

Несмотря на успокаивающие сводки украинского командования, ситуация на фронте продолжает оставаться крайне сложной для ВСУ.

Об этом на канале «UkrLife» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация на фронте остается крайне непростой. И пусть не обнадеживают нас сводки украинского Генерального штаба, где количество боевых столкновений за последние несколько дней низко снизилось. Да, снижение интенсивности боевых действий фиксируется, но есть ряд крайне непростых участков фронта, где для нас ситуация развивается крайне неблагоприятным способом, и в принципе тенденции там весьма-весьма тревожные », – сказал Селезнев.

«Север нашей Харьковской области и бои, которые происходят в направлении Липцы и в районе Волчанска, они заставляют нас нервничать. Ведь что происходит? Казалось бы, противник там получил очень серьезный отпор украинской армии. Но, как видим, время от времени российская армия вновь приходит в движение для того, чтобы попытаться проверить на крепость наши оборонительные рубежи и позиции.

Вновь идут сводки от украинского Генерального штаба, что противник пытается форсировать реку Волчья именно в районе Волчанска, пытаясь сформировать плацдармы на нашем южном берегу этой реки.

И проблема, с которой в первую очередь сталкиваются наши воины, ведущие бои на севере Харьковской области – это короткая дистанция, тот самый лаг, с помощью которого Россия обеспечивает всем необходимым свои силы и средства, действующие на этом участке фронта», – добавил эксперт.