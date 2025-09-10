«С нашими олухами никогда не наладим дроноводство и ракетостроение» – украинский авиа-эксперт

Вадим Москаленко.  
10.09.2025
Украинские чиновники и военачальники думают только о собственном пиаре, совершенно не заботясь о том, что из-за их мышиной возни гибнут простые ВСУшники.

Об этом на канале «Прямой» заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Удар наносится такой, какой позволяется наноситься. Мы слышали информацию о миллионе дронов, есть много сейчас анонсов об украинской баллистике, о крылатых ракетах «Фламинго». Если бы у нас сейчас было в производстве большое количество ракет, мы были бы способны уничтожить хранилища этих дронов на российской территории», – причитала пропагандистка канала.

Хазан разделил настроения ведущей.

«В прошлом году директорка госпредприятия оборонзакупок отказала закупкам Украиной систем малокалиберной артиллерии, даже несмотря на заявку сил ПВО. Мотивируя это всякой ерундой, якобы у нас этого есть – «100500». А оказывается, не «100500» этого есть…

Наши воины должны рисковать своим здоровьем и жизнью, чтобы перекрывать, делать то, что те наши украинские олухи, занимающие должности, не делают на своём месте…», – негодовал он.

«Почему тот миллион дронов, который потом превратился в два миллиона? А сколько сотен тысяч дронов осталось на складах? У них работает украинская поговорка «свой к своему по своё». Вы у той компании покупайте дроны, а в той не покупайте.

А если что-то хорошо сделалось, это мои хлопцы сделали, не ВСУ сделали, а мои. У нас есть военачальники, которые говорят, что это они сделали, а не ВСУ. Может, меньше самопиара и пиара?», – голосил в ответ укро-эксперт.

