Рютте уже допускает, что членство в НАТО вообще не светит Украине

Членство Украины в НАТО может и не быть обязательным условием мирного договора, однако Кремль может это записать себе в плюс, поэтому не стоит лишний раз здесь подыгрывать Москве.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Генсека спросили – если требования трампистов, чтобы Украина не пыталась идти в НАТО, совпадают с ожиданиями Кремля, то какие могут быть гарантии безопасности Киеву после прекращения огня.

«Да, часто звучат такие вопросы. Если мы говорим о Москве, то – да, Путин может думать что хочет, и пусть себе думает, но я не хочу, чтобы он считал, что он умнее, чем является на самом деле. Он может сидеть и что-то там себе говорить. Но я знаю две вещи. Во-первых, мы должны сделать всё, чтобы Украина была в самой выгодной для себя позиции тогда, когда будут начинаться переговоры. А когда будут результаты – или мирный договор, или что-либо, всё это нужно вводить и реализовывать на практике», – вещал он.