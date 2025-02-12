Рютте уже допускает, что членство в НАТО вообще не светит Украине
Членство Украины в НАТО может и не быть обязательным условием мирного договора, однако Кремль может это записать себе в плюс, поэтому не стоит лишний раз здесь подыгрывать Москве.
Об этом на брифинге в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Генсека спросили – если требования трампистов, чтобы Украина не пыталась идти в НАТО, совпадают с ожиданиями Кремля, то какие могут быть гарантии безопасности Киеву после прекращения огня.
«Да, часто звучат такие вопросы. Если мы говорим о Москве, то – да, Путин может думать что хочет, и пусть себе думает, но я не хочу, чтобы он считал, что он умнее, чем является на самом деле.
Он может сидеть и что-то там себе говорить. Но я знаю две вещи. Во-первых, мы должны сделать всё, чтобы Украина была в самой выгодной для себя позиции тогда, когда будут начинаться переговоры. А когда будут результаты – или мирный договор, или что-либо, всё это нужно вводить и реализовывать на практике», – вещал он.
«Мы должны гарантировать Украине всё, чтобы Путин никогда не захотел украсть какой-то квадратный километр Украины. Вот, что важно!
И после этого – да, мы можем говорить и обдумывать, что мы будем делать дальше, какие страны мы будем привлекать для обеспечения этих гарантий и т.п. Но, опять же, всё это делает Путина умнее, это частички будущих переговоров, может даже конкретно с Путиным. Но давайте его не будем готовить к тому, чего он сейчас не знает», – нагородил Рютте.
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