Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия уже рассматривает Германию как сторону конфликта вокруг Украины, поэтому Берлину не стоит стесняться и продолжать поддержку бандеровского режима в Киеве.

Об этом заявил член Комитета по иностранным делам Бундестага Родерих Кизеветтер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Россия рассматривает нас как противника в войне. У нас в Германии тоже есть полеты беспилотников. За первые 8 месяцев этого года над критической инфраструктурой Германии было совершено более 500 полетов беспилотников с российских кораблей из Северного и Балтийского морей. У нас есть акты саботажа», – сказал русофоб.

Он попытался представить дело так, будто «Москва втягивает Германию в конфликт», позабыв упомянуть, что поставляемое ВСУ немецкое оружие используется для обстрела российских территорий и убивает русских уже четвертый год.